Spider-Man Miles Morales, il Daily Bugle avverte: è sorta una nuova minaccia

Prosegue la nuova iniziativa promozionale di Insomniac Games, che per catalizzare l'interesse su Marvel's Spider-Man Miles Morales ha avviato la pubblicazione di una nuova serie di articoli del Daily Bugle, che ci danno l'opportunità di immergerci nell'universo narrativo della serie videoludica.

Ieri, sul primo numero del Daily Bugle, Robbie Robertson s'interrogava sull'identità del nuovo ragnetto che volteggia tra i grattacieli di New York. L'argomento del nuovo editoriale è invece ben più preoccupante, dal momento che riguarda una nuova minaccia per gli abitanti della Grande Mela. "Spider-Man ha trascorso l'ultimo anno rendendo la nostra città più sicura. Ha smascherato Kingpin, il magnate immobiliare Wilson Fisk, ha svelato l'identità di Mister Negative, il filantropo Martin Li, e sconfitto Maggia Don Hammerhead, aka Joseph Martello. Ha persino sventato una catastrofe, fermando l'evasione dal Raft orchestrata lo scorso anno dal folle scienziato Otto Octavius e messa in atto dai super criminali Rhino, Avvoltoio, Electro e Scorpion".

Purtroppo, "l'Underground, un'astuta gang che credevamo allo sbando dopo gli eventi dello scorso anno, è riapparsa come un'organizzazione con un sorprendente armamentario hi-tech. Si sono spinti così avanti da proclamarsi più potenti del noto boss del crimine Kingpin".

Fortunatamente, sembra che adesso ci siano due Spider-Man in giro: "Proprio quando i newyorkesi avevano ricominciato a sentirsi al sicuro, la ricomparsa della gang ci ha ricordato che questa è la città che non dorme mai. La quiete non dura mai per sempre. Costa sta pianificando l'Underground? I due Spider-Man si faranno avanti per fermarli?". Marvel's Spider-Man Miles Morales uscirà il 12 novembre su PS4 e il 19 su PlayStation 5.