Spider-Man Miles Morales: il Daily Bugle s'interroga sull'identità del nuovo ragnetto

Marvel's Spider-Man Miles Morales è entrato in fase Gold, per cui adesso Insomniac Games ha molto più tempo e risorse da dedicare alla campagna marketing del gioco, che uscirà su PlayStation 4 il 12 novembre e su PlayStation 5 il 19 novembre.

Lo studio californiano ha quindi lanciato il primo articolo di una nuova serie che vedrà la pubblicazione periodica degli articoli del Daily Bugle, giornale fittizio che i fan dell'amichevole ragnetto di quartiere conoscono fin troppo bene. Il primo di questi articoli, intitolato "Da uomo ragno a uomini ragno", porta la firma di Robbie Robertson e s'interroga sull'identità del nuovo Spider-Man.

"Da diversi mesi, i newyorkesi - che normalmente non guardano mai in una direzione differente da quella davanti a loro - hanno trovato un'eccitante ragione per puntare i loro occhi verso il cielo. Lo Spider-Man che abbiamo visto per quasi una decade si è improvvisamente moltiplicato in due".

Noi sappiamo bene di chi si tratta, ma possiamo ben comprendere lo stupore degli abitanti della Grande Mela! "La domanda che i newyorkesi si sono posti anni fa è improvvisamente tornata attuale: chi è il nuovo Spider-Man? Che sia un fratello radioattivo creato in laboratorio? Un ginnasta con il debole per la giustizia? Sembra più giovane, e il suo frenetico ondeggiare tra i lampioni e le scale antincendio suggerisce che è molto entusiasta di essere un eroe, almeno".

L'impressione, in ogni caso, è che i cittadini di New York abbiano già accettato il suo anonimato: "Mentirei se dicessi di non amare un vigilante mascherato misterioso. Ha davvero importanza l'identità di colui che indossa la maschera, fintantoché si trova dalla nostra parte?", si domanda Robertson in chiusura d'articolo.

Ricordiamo che l'upgrade di Spider-Man Miles Morales da PS4 a PS5 sarà gratis, e sarà anche possibile trasferire i salvataggi da PS4 e PS5.