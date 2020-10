Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls: leak per le musiche del menu di PS5

Ad un mese esatto dall'arrivo di PlayStation 5 sugli scaffali, è spuntato in rete un assaggio delle colonne sonore dei due giochi di lancio più attesi in assoluto: stiamo parlando, ovviamente, di Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls.

Un gruppo di smanettoni, tra i quali è compreso Lance McDonald - noto per i Cut Content di Bloodborne e in generale per le sue scoperte sui souls - sono riusciti ad estrapolare le musiche che i giocatori avranno modo di sentire selezionando i due giochi nella dashboard di PlayStation 5. A quanto pare, similmente a quanto accade su PS4 e PS3, anche sulla console next-gen alcuni giochi offriranno un'anteprima musicale mentre si "sosta" sulle loro icone, senza avviarli.

Non sappiamo esattamente come ci sono riusciti ad ottenerle, ma potete ascoltarle anche voi avviando il video in apertura di notizia. Per Marvel's Spider-Man Miles Morales è stata scelta una traccia orchestrale arricchita da contaminazioni hip-pop, che ben si sposano con la natura del personaggio. La musica di Demon's Souls, invece, è un ri-arrangiamento della già nota Maiden in Black, canzone presente nell'originale. Non la ricordate? Potete rinfrescarvi la memoria recandovi a questo indirizzo.