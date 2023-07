Spider-Man Miles Morales, i fan deridono il beat di Zio Aaron

Ricordate il beat presente all'interno di Spider-Man Miles Morales su PlayStation? Si tratta di un segmento musicale sbloccabile dopo aver completato una serie di missioni per conto di Aaron Davis, aka Prowler. Ebbene, a distanza di quasi 3 anni dall'uscita del gioco, i fan hanno letteralmente trasformato il beat in un meme.

Sembra infatti che il beat in questione non sia piaciuto ad alcuni utenti, i quali hanno deciso di parodizzarlo, inserendolo come musica di sottofondo nella scena dell'iconico salto compiuto da Miles Morales nel film animato 'Into the Spider verse'. Immancabili ovviamente le reazioni della community, che ha fatto sentire il proprio entusiasmo con commenti ironici come 'farò anche io un salto della fede dopo aver ascoltato questo beat' o ancora 'cancella il video, ti prego'.

Tutt'altro effetto ha fatto invece la main theme di Marvel's Spider-Man 2, Greater Together, che è riuscita in poco tempo a guadagnarsi il favore dei giocatori con migliaia di visualizzazioni su YouTube in poco tempo dalla sua pubblicazione.

Proprio il prossimo capitolo ragnesco sviluppato da Insomniac è stato al centro delle ultime discussioni in rete per via della possibile pubblicazione di una versione di prova del gioco. In molti speravano che questa richiesta fosse finalmente accolta dal team, ma gli sviluppatori hanno confermato in via ufficiale e definitiva che non ci sarà alcuna demo di Marvel's Spider-Man 2.