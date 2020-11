Spider-Man Miles Morales: free roaming ed endgame in due ore di gameplay

Siete riusciti a preordinare PlayStation 5 e Marvel's Spider-Man Miles Morales, ma non vedete l'ora di scoprire cosa vi aspetta? Abbiamo ciò che fa per voi! Il nostro Francesco Fossetti ha trascorso ben due ore nei panni del nuovo ragnetto mentre era in compagnia degli spettatori del canale Twitch di Everyeye, e adesso potete godervi la replica.

Spinto dalle richieste della community, il nostro caporedattore ha caricato un salvataggio di una partita avanzata all'82% di completamento, in modo da mostrare il free roaming al meglio delle sue possibilità e, soprattutto, l'endgame, ovvero la fase di gioco che si svolge dopo il termine della campagna principale. Per la partita è stata scelta la modalità Prestazioni, una delle due offerte dal gioco assieme a Fedeltà. In modalità Prestazioni, Spider-Man Miles Morales gira a 60fps, facendo tuttavia a meno del ray-tracing, dell'illuminazione evoluta e della risoluzione 4K nativa. C'è stato anche tempo per mostrare l'ampia scelta di costumi, tra cui figurano Scarlet Hood e la tuta ispirata a Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Marvel's Spider-Man Miles Morales, ricordiamo, è già disponibile su PlayStation 4. L'uscita su PS5 è invece fissata per il 19 novembre, in concomitanza con il lancio della console. Nell'attesa, potete leggere la nostra recensione di Spider-Man Miles Morales.