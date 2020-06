Spider-Man Miles Morales: Gameloft fa rimuovere il video dal canale YouTube di PlayStation

Come sottolineato dalla sempre attenta community di ResetEra, il video di annuncio di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 è stato rimosso dal canale YouTube di PlayStation a causa di un reclamo per violazione di copyright da parte di Gameloft.

Nel momento in cui scriviamo, il filmato continua ad essere irraggiungibile sul portale YouTube di PlayStation, pur essendo ancora presente su tutti gli altri canali ufficiali del colosso tecnologico giapponese e della Marvel. Le motivazioni che hanno spinto i rappresentanti di Gameloft S.E. ad avanzare la richiesta del blocco del video sono ignote. L'azienda francese specializzatasi nella pubblicazione di videogiochi mobile ha lanciato nel 2014 Spider-Man Unlimited su Android e sistemi iOS, ma è improbabile che il reclamo sia in qualche modo riconducibile a questo titolo e alle relative proprietà intellettuali.

Come da prassi per i gestori del noto portale di Google, il video in questione rimarrà offline fino a quando non verrà fatta chiarezza sulle effettive "responsabilità" di Sony in merito alla causa scatenante del reclamo di Gameloft. In attesa di scoprire come si risolverà questa insolita disputa, vi ricordiamo che di recente i rappresentanti di Sony hanno chiarito che Spider-Man Miles Morales non è una remastered del kolossal originario su PlayStation 4.