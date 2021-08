Spider-Man Miles Morales giocato per oltre 11.000 anni: le statistiche di Insomniac

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, espansione stand-alone di Marvel's Spider-Man uscita nel corso del 2020 su PS5 e PS4, si è rivelata un grande successo commerciale attirando l'attenzione di milioni di giocatori che non hanno perso l'occasione di mettersi ancora una volta nei panni dell'Uomo Ragno.

Dopo aver venduto oltre 6.5 milioni di copie in meno di un anno, Insomniac Games ha diffuso su Twitter alcune interessanti statistiche relative al suo gioco, con diversi dati che balzano subito all'occhio: complessivamente Miles Morales è stato infatti giocato per più di 11.000 anni, sommando i dati di tutti i giocatori mondiali. Facendo dei calcoli e medie approssimative, si potrebbe stimare che ciascuna delle 6.5 milioni di copie vendute è stata giocata per almeno 15 ore: un dato che magari a prima vista potrebbe non risultare troppo impressionante, ma che tuttavia non nega la notevole popolarità riscossa dal gioco in esclusiva PlayStation.

Tra gli altri numeri snocciolati da Insomniac, emerge che i giocatori hanno complessivamente sconfitto oltre 7 miliardi di nemici, raccolto ben 224 milioni di collezionabili, fermato più di 190 milioni di crimini e preso la metropolitana per 62 milioni di volte. E considerata la popolarità del gioco, non è da escludere che tali cifre possano aumentare ancora nel prossimo futuro. Se ancora non lo avete giocato, la nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales potrebbe spingervi a dargli una chance. Nel frattempo continuano a diffondersi rumors su Marvel's Spider-Man 2, per adesso ancora mai mostrato ufficialmente da Sony o Insomniac.