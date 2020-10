Spider-Man Miles Morales:il nuovo video gameplay ci mostra Spider-Cat

Un nuovo filmato di gameplay pubblicato sul canale YouTube ufficiale di GameInformer ci ha permesso di scoprire un particolare dettaglio su Marvel's Spider-Man Miles Morales e sul tenero amico del giovane protagonista.

Pare infatti che Miles Morales si farà accompagnare in alcune sequenze di gioco da un piccolo gatto soprannominato Spider-Cat, il quale viene trasportato dall'eroe all'interno di uno zaino. Com'è possibile vedere nel filmato, il gatto non è solo bello da vedere ma contribuisce attivamente nel corso dei combattimenti. Nel nuovo spin-off del titolo Insomniac Games saranno infatti presenti nelle finisher e in una di queste possiamo vedere Spider-Cat abbattere il nemico con l'aiuto di Miles Morales.

Prima di lasciarvi al nuovo filmato di gameplay con protagonisti Miles e Spider-Cat, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un'anteprima di Marvel's Spider-Man Miles Morales a cura di Marco Mottura e nella quale abbiamo raccolto tutte le informazioni su gameplay e trama del gioco pubblicate nelle ultime ventiquattro ore.

Avete già dato un'occhiata allo splendido costume 2020 di Marvel's Spider-Man Miles Morales mostrato nell'ultima collezione di screenshot dell'esclusiva Sony?