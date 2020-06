Spider-Man Miles Morales: Insomniac ne svela le origini e i legami con il kolossal PS4

Il Creative Director di Insomniac Games, Brian Horton, ha svelato sulle pagine del PlayStation Blog le origini del progetto stand-alone di Spider-Man Miles Morales su PS5 e i legami narrativi con il kolossal PS4 dedicato a Peter Parker.

Dalle colonne del PS Blog a stelle e strisce, Horton ha descritto Marvel's Spider-Man Miles Morales come "un gioco standalone che consente agli appassionati di ripercorrere l'ascesa di Miles Morales mentre scopre nuovi poteri che lo distinguono dal suo mentore, Peter Parker. Qui in Insomniac amiamo da molto tempo il personaggio di Miles Morales. Tutto è iniziato anni fa, quando Bryan Intihar ci ha suggerito che avremmo dovuto integrare Miles all'interno dell'universo di Peter Parker. Presentammo questo progetto di soppiatto alla fine della nostra demo dell'E3 2017 e sorprendemmo il pubblico quando pensava che il briefing PlayStation fosse finito".

In merito ai legami narrativi e alle origini della nuova esclusiva PS5 in arrivo durante le prossime festività natalizie, il direttore creativo di Insomniac chiarisce che "mentre stavamo lavorando al gioco di Marvel's Spider-Man, sapevamo che la storia delle origini di Miles come Uomo Ragno era un qualcosa che avrebbe richiesto un suo gioco. Il background multiculturale di Miles riflette un mondo più moderno e diversificato, per questo volevamo dare ai giocatori una nuova storia con nuove abilità, cattivi inediti e missioni uniche nella New York della Marvel".

Nell'attesa di ammirare delle scene di gioco inedite del kolossal PS5 in uscita a fine anno, vi lasciamo a questo approfondimento che racconta la storia e descrive i poteri del super-eroe di Spider-Man Miles Morales.