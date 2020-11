Spider-Man Miles Morales: Insomniac e le meraviglie del Photo Mode in video

Dopo aver reinterpretato il celebre meme Shaq Shake con Spider-Cat, i ragazzi di Insomniac Games confezionano un nuovo video di Marvel's Spider-Man Miles Morales per illustrare le diverse funzioni accessibili con la Photo Mode di questa attesissima avventura per PS4 e PlayStation 5.

In maniera non troppo dissimile dalla Photo Mode di Marvel's Spider-Man o di tanti altri titoli, anche nel caso della modalità fotografica di Miles Morales promette di fornirci tantissimi strumenti e parametri per scattare immagini ingame personalizzate. Tra gli elementi che caratterizzano la Photo Mode dell'ultima esperienza a mondo aperto di Insomniac, citiamo l'opzione per sganciare la telecamera dal personaggio, i set di filtri e gli slider interattivi per agire su campo visivo, intensità dell'illuminazione e livelli cromatici.

Nel novero degli interventi compiuti dalla sussidiaria dei PlayStation Studios per trasformarci in fotografi provetti, non mancano poi le opzioni per impostare le espressioni facciali dei personaggi a schermo, i parametri da settare per aggiungere scritte e loghi ispirati ai fumetti dell'Uomo Ragno e persino il costume da far indossare all'allievo di Peter Parker.

Nell'attesa che si faccia il 19 novembre per poter cimentarci con le sfide dell'ultimo kolossal di Insomniac e, naturalmente, con la sua Photo Mode, vi ricordiamo che su queste pagine trovate già la nostra recensione di Spider-Man Miles Morales.