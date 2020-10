Spider-Man Miles Morales: Insomniac scherza sulla cover reversibile con Spider-Cat

A poche ore dall'annuncio della presenza di Spider-Cat in Marvel's Spider-Man Miles Morales, i videogiocatori si sono già innamorati del compagno felino del protagonista e qualcuno ha realizzato persino una copertina della versione PlayStation 5 a lui dedicata.

Quest'immagine è stata vista anche dal team di sviluppo del gioco, che ha deciso di ripubblicarla sui canali social ufficiali scherzandoci sopra e "confermando" si tratti dell'immagine che troveremo sul retro della copertina ufficiale di Marvel's Spider-Man Miles Morales. Per quanto sia stato confermato dalla stessa Insomniac Games che si tratta di uno scherzo, non è da escludere che il post possa nascondere la conferma della presenza di una copertina reversibile per l'esclusiva Sony. Non sarebbe infatti la prima volta in cui un titolo prodotto dai Sony PlayStation Studios includa una doppia copertina, particolare molto apprezzato dai fan che acquistano le versioni fisiche dei giochi ed amano esporle.

Vi ricordiamo che anche BossLogic ha realizzato uno splendido disegno dedicato allo Spider-Cat di Marvel's Spider-Man Miles Morales, anch'esso condiviso sui social dal team di sviluppo. Avete già letto dei dettagli su supporto a DualSense e modalità grafiche di Spider-Man Miles Morales su PS5?