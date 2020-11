Spider-Man Miles Morales: Insomniac spiega nel dettaglio le opzioni di accessibilità

Altre opzioni consentono invece di impostare e invertire le telecamere di gioco per seguire automaticamente Miles Morales mentre oscilla tra i vari edifici. Non potevano mancare le personalizzazioni dei sottotitoli che consentono di regolare le dimensioni del testo, il colore e lo sfondo, oltre alle più classiche opzioni di contrasto e visibilità. C'è addirittura un'opzione che abilità la lingua dei segni (al momento solo in versione americana).

Le informazioni sono arrivate attraverso il profilo twitter di Insomniac Games e descrivono una serie di importante opzioni per l'accessibilità tra cui la possibilità di completare automaticamente le sessioni di Quick Time Event o di mappare a proprio piacimento i controlli. In Marvel's Spider-Man Miles Morales i giocatori potranno inoltre abilitare le funzioni di assistenza per le sequenze di inseguimento e aumentare la mira automatica o le tempistiche per la finestra di schivata.

🟢QTE Auto Complete – Auto advance all QTE sequences without button presses.🟢

👆Change Button Taps to Hold 👆

🕸️Web-Shooter Burst – Enable firing up to three webs at once🕸️

💨Swing/Parkour Mode – Sets swinging and parkour to a toggle or a button hold💨 pic.twitter.com/uxTvhHABAi — Insomniac Games (@insomniacgames) November 6, 2020

⚡Venom Mode - Sets Venom Activation to a toggle or a button hold⚡

🎯Enhanced Auto Aim – Snap onto targets with greater ease while in aim mode.🎯

😎Increased Dodge Window – Increases the dodge window time.😎 pic.twitter.com/lHqJsXQeMC — Insomniac Games (@insomniacgames) November 6, 2020