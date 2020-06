Spider-Man Miles Morales: un leak inascoltato del 2019 ne svelata contenuti e gameplay

L'utente di Reddit conosciuto come Throwaway546632 pubblicò lo scorso settembre un leak sul sequel di Marvel's Spider-Man che, pur dimostrandosi veritiero alla luce del reveal di Marvel's Spider-Man Miles Morales, al tempo passò innosservato e finì per essere letteralmente ignorato dalla community.

In base alle anticipazioni condivise nove mesi fa dal redditor, il prossimo progetto di Spider-Man targato Insomniac Games si sarebbe concentrato sulla figura di Miles Morales e, cosa più interessante, avrebbe rappresentato una sorta di "espansione stand-alone" del kolossal PS4 con protagonista Peter Parker.

A detta dell'utente di Reddit, infatti, il nuovo gioco di Insomniac sull'arrampicamuri della Marvel dovrebbe fornire un'esperienza ludica e contenutistica più longeva e profonda dell'intero pacchetto di espansioni dell'originario Marvel's Spider-Man. Anche il riferimento nel leak al ventaglio completamente inedito di abilità da sbloccare ed evolvere interpretando Miles si è rivelato veritiero.

In calce all'articolo trovate il messaggio pubblicato dal redditor il 14 settembre scorso, con soli 9 "Mi Piace" raccolti dai frequentatori del forum videoludico che si sono imbattuti in questo leak prima che cadesse nel dimenticatoio e venisse recuperato dalle testate di settore in funzione dell'annuncio del nuovo action adventure in arrivo su PS5 a fine 2020. Prima di leggere i vostri commenti e giudizi al riguardo, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un video con le differenze tra i poteri di Peter Parker e Miles Morales.