Spider-Man Miles Morales al Lucca Changes: oggi l'intervista esclusiva al director

Oggi 31 ottobre, Lucca Changes è lieto di presentare un’intervista esclusiva a Brian Horton, direttore creativo di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, nuovo videogioco di Insomniac Games in uscita il 12 novembre su PlayStation 4 e destinato ad accompagnare il lancio di PlayStation 5 il 19 novembre.

L'intervista, condotta da Lorenzo Fantoni, verrà pubblicata alle 18:30 di oggi 31 ottobre sulle piattaforme di Lucca Changes, ossia il sito ufficiale e il canale YouTube. Marvel's Spider-Man Miles Morales, esattamente come il suo predecessore, viene considerato come uno dei migliori esempi della cross-medialità, grazie alla perfetta fusione tra videogioco e fumetto. Lungo i venti minuti dell'intervista sono stati toccati numerosi argomenti, dall'originale ambientazione in cui si muove il protagonista, Miles Morales, alla sua storia e ai suoi affetti. Spazio anche per un'interessante riflessione sui poteri di Miles, che cresceranno nel corso dell'avventura di pari passo con la maturazione del personaggio.

L'appuntamento, ribadiamo, è per oggi pomeriggio alle ore 18:30. Nell'attesa, potete dare uno sguardo al costume di Spider-Man Un Nuovo Universo che sarà possibile sbloccare nel gioco e ai fulminei tempi di caricamento di Spider-Man Miles Morales.