Spider-Man Miles Morales: le meraviglie di Photo Mode e costumi in nuove immagini

Dopo aver illustrato le opzioni di accessibilità di Spider-Man Miles Morales, i ragazzi di Insomniac Games alimentano le già spasmodiche attese degli appassionati con una nuova infornata di immagini, rigorosamente in-engine su PlayStation 5.

Gli scatti inediti proposti sui social dalla casa di sviluppo californiana interna ai PlayStation Studios ci immergono nelle atmosfere del titolo per offrirci un piccolo assaggio delle potenzialità della Photo Mode e della varietà di costumi da sbloccare nel corso dell'avventura.

La Modalità Fotografica fornirà agli emuli di Miles Morales tutti gli strumenti necessari a immortalare le scene di gioco più rappresentative, dai suggestivi panorami della giungla di grattacieli di New York alle "cartoline supereroiche" da condividere in rete tramite l'interfaccia di PS5 per mostrare l'espressività di personaggi e villain.

L'uscita di Marvel's Spider-Man Miles Morales è prevista per il 19 novembre su PS4 e PlayStation 5. Qualora ve la foste persa, sulle pagine di Everyeye.it trovate già la nostra recensione di Spider-Man Miles Morales, con tutte le analisi e le considerazioni di Francesco Fossetti su quella che, Demon's Souls e Ratchet & Clank Rift Apart permettendo, è l'esclusiva Sony più attesa dai fan per questo fine 2020.