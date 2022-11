Spider-Man Miles Morales: una mod aggiunge 'quella' skin di Into the Spider-Verse su PC

La pubblicazione di Spider-Man Miles Morales su PC ha portato alla rapida diffusione di diversi pacchetti di espansione non ufficiali, come ad esempio la mod che introduce nel gioco il costume con cappuccio visto nel finale del film 'Into The Spider-Verse' .

Il pacchetto, realizzato interamente dal modder EliKajiwara e pubblicato, come di consueto, sul sito di Nexus Mods, mostra una skin assolutamente fedele alla controparte originale, con tanto di cappuccio e sneaker Jordan per sfrecciare tra i grattacieli degli States. Benché il pacchetto sia molto essenziale a livello di contenuti, la skin con cappuccio proveniente dal film era tra le più richieste dalla community, che ora è stata finalmente accontentata.

Alcuni video di analisi, tra l'altro, hanno di recente messo in evidenza alcune delle criticità presenti in Spider-Man Miles Morales su PC, che presenta, al momento, delle performance non del tutto soddisfacenti, tempi di caricamento al di sotto di quelli su PS5 e una qualità visiva non sempre perfetta.

I numeri registrati da Spider-Man Miles Morales su Steam mostrano inoltre che il titolo ragnesco ha ricevuto un'accoglienza più tiepida su PC rispetto ad altre produzioni Sony come God Of War e Horizon Zero Dawn, che hanno registrato un picco di giocatori sensibilmente più alto.

Spider-Man Miles Morales è un titolo di azione/avventura disponibile su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4.