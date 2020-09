Spider-Man Miles Morales si mostra nel primo video gameplay al PS5 Showcase

L'atteso PlayStation 5 showcase di settembre, che si è aperto con l'annuncio di Final Fantasy 16, ha anche ospitato il primo video gameplay di Marvel's Spider-Man Miles Morales, uno dei giochi per PS5 più atteso in assoluto.

Il filmato è stato commentato da Brian Horton, Direttore Creativo di Insomniac Games, che ci ha accompagnati alla scoperta delle principale caratteristiche del titolo. La storia si svolge nel quartiere di Harlem un anno dopo gli avvenimenti del precedente capitolo. La nuova casa di Miles è in pericolo: mentre incombono le elezioni, si sfidano due differenti fazioni, la compagnia energetica Roxxon e un gruppo di criminali high tech guidati da The Tinkerer.

Il resto della presentazione si è concentrata sul gameplay vero e proprio, catturato in tempo reale su PS5, mostrandoci intense azioni di gioco che hanno messo in risalto le capacità combattive del nuovo protagonista. L'uscita di Marvel's Spider-Man Miles Morales risulta essere confermata per le vacanze natalizie di quest'anno. Purtroppo, non ci è stata fornita una data più precisa, ma è stato confermato anche su PlayStation 4, oltre che su PS5. Trovate il filmato in apertura di notizia, buona visione!