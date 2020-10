Spider-Man Miles Morales: nuova immagine e qualche dettaglio sul gameplay con DualSense

Lanciati i preordini di Spider-Man Miles Morales, i ragazzi di Insomniac Games celebrano l'Hispanic Heritage Month con una nuova immagine con protagonista il supereroe della loro prossima avventura a mondo aperto.

Nell'inedito scatto ingame confezionato dagli autori californiani, la sussidiaria dei PlayStation Studios lascia che Miles Morales festeggi l'Hispanic Heritage Month posando davanti a un murales con la bandiera di Porto Rico per mostrare con orgoglio le sue origini.

Ad accompagnare questa nuova immagine troviamo anche i primi resoconti dell'intervista concessa da Insomniac ai redattori di OPM. Nello speciale su Spider-Man Miles Morales presente nel numero di novembre della rivista, il direttore creativo Brian Horton discute dei benefici apportati dal controller di PS5 all'esperienza di gioco e spiega che "grazie all'altissima sensibilità del feedback aptico del DualSense, su PS5 possiamo davvero spingere sulla dimensionalità del gioco e restituire agli utenti un'esperienza ancora più immersiva".

Già ad agosto, Horton fornì molteplici spunti di riflessione sulle funzioni del DualSense di PS5 in Spider-Man Miles Morales e sugli sforzi profusi dal team di sviluppo per elevare l'esperienza di gioco grazie a tecnologie come i trigger adattivi e il feedback aptico. Prima di lasciarvi alla nuova immagine, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man Miles Morales sarà un gioco di lancio di PS5 (19 novembre) ma arriverà anche su PlayStation 4 il 12 novembre.