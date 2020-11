Spider-Man Miles Morales: tutti i nuovi costumi si mostrano in video

Non vedete l'ora di mettere le mani sul nuovo Marvel's Spider-Man Miles Morales e volete scoprire in anticipo quali sono i costumi che potrete indossare nel corso del gioco? Allora abbiamo il filmato che fa al caso vostro.

Qualche fortunato utente che ha avuto la possibilità di giocare l'esclusiva Sony in anteprima ha infatti pubblicato un lungo filmato su YouTube all'interno del quale è possibile vedere non solo il menu di selezione del costume del gioco ma anche il modello 3D di ciascuna skin sbloccabile. Ovviamente l'elenco completo delle skin che stiamo per proporvi potrebbe contenere degli spoiler sulla trama del gioco e vi sconsigliamo di proseguire nella lettura nel caso in cui non voleste rovinarvi la sorpresa.

Ecco di seguito l'elenco completo dei costumi di Miles Morales:

Purple Reign Suit

Spider-Training Suit

Bodega Cat Suit

Programmable Matter Suit

Miles Morales 2020 Suit

Winter Suit

UptownPride Suit

Classic Suit

Into the Spider-Verse Suit

S.T.R.I.K.E. Suit

Crimson Cowl Suit

The End Suit

Miles Morales 2099 Suit

Brooklyn Visions Academy Suit

T.R.A.C.K. Suit

Homemade Suit

Animated Suit

Great Responsibility Suit

Sportswear Suit

Prima di lasciarvi al video che mostra in movimento ciascuno di questi costumi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales, la cui versione PlayStation 4 arriverà domani, 12 novembre 2020.