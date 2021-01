Spider-Man Miles Morales: avete ottenuto il Platino? Potreste ricevere un premio da Sony

Stando a quanto riportato da alcuni utenti su reddit, sembra che Sony stia concedendo un gradito premio a quei giocatori che non solo hanno portato a termine Marvel's Spider-Man Miles Morales, ma hanno deciso di sbloccare tutti i Trofei previsti dall'acclamato action-adventure per PlayStation 5.

Come già accaduto con titoli come Bloodborne e God of War, Sony ha deciso di riservare una simpatica mail di congratulazioni nei confronti dei giocatori che si sono prodigati nella conquista del Trofeo di Platino del gioco sviluppato da Insomniac Games. Come testimoniato da the_nerfherder sulle pagine di reddit, la compagnia nipponica sta inviando un messaggio di posta elettronica ai suoi giocatori, complimentandosi con loro e svelando l'ottenimento di una piccola ricompensa da utilizzare in-game, ovvero una nuova cornice da sfruttare nella modalità Foto del titolo. Si tratta di un piccolo gesto che non dubitiamo farà la gioia di quei giocatori che si sono lasciati coinvolgere in modo particolare dall'action game dedicato a Miles Morales. Al momento, tuttavia, non tutti confermano di essere stati contattati da Sony: voi avete già ricevuto la vostra mail di congratulazioni?

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man Miles Morales è disponibile ora in esclusiva su PlayStation 5. Grazie ad un aggiornamento pubblicato lo scorso mese dal team di sviluppo, è possibile godersi il titolo a 60fps con Ray-Tracing attivo. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Spider-Man Miles Morales.