Spider-Man Miles Morales PC: miglioria al Ray-Tracing e non solo con la nuova patch

Spider-Man Miles Morales è approdato sui lidi dell'ecosistema PC da pochi giorni. Dopo aver comunicato i dati della versione PC di Spider-Man Miles Morales, per l'avventura del giovane alleato dell'uomo ragno è arrivato il momento dell'approdo di tante migliorie con alcuni aggiornamenti che seguono il periodo post-lancio della produzione.

Nel dettaglio in data odierna, 24 novembre 2022, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione PC del gioco. Il titolo targato Insomniac Games è pronto a ricevere l'ultima patch rilasciata da Nixxes, la quale dovrebbe apportare tante migliorie che sapranno fare la felicità di tutti quegli utenti che hanno cominciato a vestire i panni del giovane arrampica-muri anche al di fuori dell'ecosistema PlayStation. Le promesse di quest'ultimo aggiornamento rilasciato alla fine del mese di novembre sono molto alte, in quanto tenta di ottimizzare al meglio l'avventura approdata su PC. Ma cosa porta con sé questo update?

Stando a quanto riferito dalle patch notes, l'aggiornamento del 24 novembre migliora la qualità del Ray Tracing e delle performance, soprattutto durante le scene di intermezzo. Quindi, ad essere preso di mira è proprio il sistema di illuminazione, in modo da garantire un livello di qualità prestazionali e visive superiori rispetto alla versione day-one del titolo. Inoltre, con l'occasione, sono stati corretti alcuni bug che potevano causare una corruzione di ciò che era presente a schermo per tutti i possessori di una GPU Intel ARC con l'attivazione dello scaling dinamico della risoluzione. Qui di seguito vi elenchiamo le patch notes dell'aggiornamento:

Vari miglioramenti visivi alle ombre in Ray-Tracing

Migliorata la qualità di certi oggetti, soprattutto per quel che concerne i riflessi con il Ray-Tracing

Migliorato il sistema di illuminazione nelle scene di intermezzo, così da avere una performance visiva al pari del gioco originale

Sono state apportate delle migliorie alla performance delle cutscene

È stato risolto un bug che poteva causare le corruzioni delle immagini per tutti i possessori delle GPU Intel ARC mentre utilizzavano lo scaling dinamico della risoluzione.

Miglioramento della stabilità e dell'ottimizzazione generale di Spider-Man Miles Morales versione PC.

Sin dal suo approdo nei lidi PC, le prime analisi tecniche mostravano una qualità superiore della versione PS5 di Spider-Man Miles Morales, almeno per quel che concerne alcuni aspetti della produzione. Nell'attesa di scoprire se la divergenza è stata appianata, non possiamo che elogiare il lavoro di ottimizzazione del porting di uno dei titoli più acclamati dall'utenza e dalla stampa alla fine del 2020.