Spider-Man Miles Morales, niente personaggi secondari giocabili: sarà 'Miles al 100%'

Con la pubblicazione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales ormai piuttosto prossima, dal team di sviluppo emergono sempre più dettagli legati a questa nuova avventura nello spiderverso.

In una recente intervista, in particolare, Brian Horton, Direttore Creativo della produzione per PlayStation 4 e PlayStation 5, ha avuto modo di discutere della struttura del gioco. In quest'occasione, l'autore ha confermato che, a differenza di quanto visto in Marvel's Spider-Man, in questa nuova avventura non sono previste fasi di gioco in cui impersonare personaggi secondari. Per l'intera durata della nuova esclusiva Sony, si vestiranno infatti i panni di Miles Morales.

"Siamo Miles il 100% del tempo. Volevamo concentrarci su due aspetti di Miles. - ha approfondito Brian Horton - Miles in quanto ragazzo, come persona comune, e poi ovviamente tutte le questioni legate all'essere supereroe. Ma concentrarsi esclusivamente su Miles ci ha consentito di dedicare tutte le nostre energie nell'offrire la miglior esperienza possibile con il personaggio". Tra le caratteristiche di gameplay di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il Direttore Creativo ha inoltre citato la volontà di alternare col giusto ritmo sequenze di azione supereroistica a sezioni dedicate alla vita quotidiana del protagonista.



Anche se non saranno giocabili, la New York del titolo ospiterà molteplici personaggi secondari di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.