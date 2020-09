Spider-Man Miles Morales, al via i preordini su PS Store: ecco tutti i bonus

Gli sviluppatori di Insomniac Games e i vertici della divisione videoludica di Sony confermano l'apertura dei preordini di Marvel's Spider-Man Miles Morales su PlayStation Store e, per l'occasione, illustrano tutti i bonus previsti su PS4 e PS5 che chi prenoterà l'avventura crossgen.

La scheda per il preorder di Spider-Man Miles Morales conferma l'uscita del titolo per il 12 novembre su PlayStation 4 e per il 19 novembre su PS5. I bonus previsti da Sony per chi deciderà di prenotare il titolo saranno davvero tanti e comprenderanno diversi elementi per il potenziamento e la customizzazione estetica del proprio supereroe di quartiere preferito.

Eccovi allora la lista completa dei bonus per i preordini dell'attesa esclusiva PlayStation ambientata nella dimensione dell'Uomo Ragno:

Costume C.R.O.N.O. - Disegnato da Javier Garrón, uno dei talentuosi autori del fumetto Miles Morales: Spider-Man. Indossa il costume con Circuiti a Reazione Organica Non Ostacolante (C.R.O.N.O.) e sblocca la modifica Irraggiungibile

- Disegnato da Javier Garrón, uno dei talentuosi autori del fumetto Miles Morales: Spider-Man. Indossa il costume con Circuiti a Reazione Organica Non Ostacolante (C.R.O.N.O.) e sblocca la modifica Irraggiungibile Costume Secondo Spidey

Gadget centro di gravità - Comincia l'avventura in grande stile sbloccando in anticipo il gadget centro di gravità. Attira i nemici in un unico punto per atterrarli o disarmarli

- Comincia l'avventura in grande stile sbloccando in anticipo il gadget centro di gravità. Attira i nemici in un unico punto per atterrarli o disarmarli Punti abilità extra - Ottieni poteri e abilità più rapidamente grazie ai punti extra da spendere

La pagina del PS Store dedicata all'ultima fatica a mondo aperto di Insomniac Games presenta anche una breve sinossi che descrive gli eventi a cui parteciperemo insieme a Miles Morales dopo il trasferimento nel quartiere di Harlem per seguire le orme del suo mentore, Peter Parker. Prima di lasciarvi al tweet che mostra un'anteprima dei bonus preorder del nuovo capitolo della serie videoludica di Marvel's Spider-Man, vi rimandiamo al nostro approfondimento su come effettuare l'upgrade da PS4 a PS5 in Spider-Man Miles Morales.