Spider-Man Miles Morales, crash frequenti su PS5: Insomniac pubblica una patch correttiva

Insomniac Games ha pubblicato una nuova patch dedicata a Marvel's Spider-Man: Mile's Morales, l'action adventure che ha affiancato il lancio di PlayStation 5, e che proprio sulla console next-gen di Sony ha sofferto di alcuni problemi tecnici legati ai crash improvvisi.

Il nuovo aggiornamento distribuito nelle ultime ore dallo studio di sviluppo dovrebbe aver risolto i problemi succitati, come sottolineato da un tweet della stessa Insomniac che replicava ad un utente piuttosto preoccupato, il quale aveva persino deciso di mettere in stand-by la sua avventura a causa dei crash troppo frequenti:

"Stavo giocando in 4K in Fidelty Mode, e mi sono già imbattuto in quattro crash in quattro ore di gioco. Perché Insomniac rimane silenziosa sull'argomento? Non tornerò a giocare Miles finché non risolveranno il problema", recita il cinguettio del giocatore.

"Ehilà, abbiamo appena pubblicato una patch questo pomeriggio, che speriamo abbia risolto questi problemi", è la risposta giunta dalla software house statunitense.

Spider-Man Miles Morales è disponibile ora in esclusiva su PlayStation 5. Anche voi avete riscontrato problemi del genere ondeggiando tra un grattacielo e l'altro di New York City? Il gioco intanto ha ricevuto i Funko Pop dedicati ai vari costumi di Miles, mentre Sony ha iniziato a contattare i giocatori che hanno ottenuto il Platino per consegnare loro un gradito premio.