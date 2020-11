Spider-Man Miles Morales su PS4 e PS5: 'Sii te stesso' nel nuovo spot in italiano

Sony affila gli artigli e risponde al coverage mediatico di Microsoft su Xbox Series X con il video promozionale "Sii te stesso" interamente dedicato a Spider-Man Miles Morales, l'avventura di Insomniac Games che accompagnerà il lancio di PlayStation 5 ma che sarà disponibile anche su PS4.

Come possiamo facilmente intuire osservando i diversi spezzoni che compongono questo trailer, l'intenzione del colosso tecnologico giapponese è quella di far formicolare il senso di ragno in tutti gli appassionati che attendono con impazienza di volteggiare tra i grattacieli di New York nei panni dell'allievo di Peter Parker.

Pur senza offrire delle scene di gioco propriamente dette, il video ci aiuta così a immedesimarci in Miles Morales e a prepararci a dovere alla battaglia che avrà luogo tra pochi giorni contro l'ennesima schiera di villain che proverà a scombussolare la vita degli abitanti della trasposizione marveliana della Grande Mela.

L'uscita di Spider-Man Miles Morales è attesa per il 19 novembre su PlayStation 5 e PS4. Cosa ne pensate dell'ultimo spot di Sony? Prima di leggere i vostri commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate uno speciale su gameplay e open world di Spider-Man Miles Morales, nell'attesa di approfondire tutti gli elementi ludici, grafici, narrativi e contenutistici del titolo Sony con la nostra recensione.