Spider-Man Miles Morales anche su PS4: svelate Ultimate Edition e remaster di Spider-Man

Durante il PS5 Showcase andato in onda poco fa, abbiamo avuto modo di vedere il primo filmato di gameplay di Spider-Man Miles Morales, interamente catturato sulla console di prossima generazione di casa Sony. Lo avete già visto? Bene, perché abbiamo anche altre belle notizie per voi.

Innanzitutto, attraverso le pagine del PlayStation Blog, il Community Director di Insomniac Games James Stevenson ha svelato che Marvel's Spider-Man Miles Morales sarà un gioco di lancio di PS5 e che uscirà anche su PlayStation 4. Il gioco supporterà l'upgrade gratis su PS5, ciò significa che coloro che lo prenderanno su PS4 riceveranno l'aggiornamento gratuito alla versione next-gen quando decideranno di acquistare la nuova console. La Standard Edition di Spider-Man Miles Morales verrà venduta al prezzo di 59,99 euro sia in versione digitale sul PlayStation Store che in formato retail.

Insomniac Games ha annunciato anche Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition per PS5, un'edizione comprendente Spider-Man Miles Morales e un voucher per Spider-Man Remastered, versione rimasterizzata per PS5 del primo capitolo che include anche i tre DLC della serie La Città che non Dorme Mai. La Ultimate Edition sarà acquistabile in formato fisico e digitale al prezzo di 79,99 euro fin dal lancio di PS5, fissato per il 12 novembre in USA e il 19 novembre in Europa.

Marvel's Spider-Man Remastered, come Stevenson ha tenuto a specificare, non offre semplicemente un aumento di risoluzione: sono stati creati molti asset nuovi progettati appositamente per trarre vantaggio dalla potenza di PS5 e sono stati migliorati occhi, pelle, capelli e animazioni facciali dei personaggi (c'è anche un "Peter Parker di nuova generazione"). Ci sono inoltre un maggior numero di personaggi a schermo, riflessi in ray-tracing, audio 3D, feedback aptico e la stessa modalità performance che consente a Spider-Man Miles Morales di girare a 60fps. Stando alle informazioni rivelate fino ad ora, Spider-Man Remastered non verrà venduto separatamente e non sembra essere previsto un upgrade dalla versione di precedente generazione.