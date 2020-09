Spider-Man Miles Morales su PS5: Insomniac torna a parlare del Ray Tracing

A pochi giorni di distanza dallo Showcase di PlayStation 5, l'evento durante il quale conosceremo data d'uscita e prezzo della console di prossima generazione Sony, Insomniac Games ha pubblicato un tweet per esaltare il Ray Tracing nel suo Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Il messaggio non contiene informazioni che non conosciamo e lo stesso video utilizzato per mostrare la bontà tecnica del titolo di lancio PS5 proviene dai primi secondi del trailer d'annuncio dell'esclusiva. Il post in questione punta infatti a far conoscere agli utenti quali sono i benefici di una tecnologia come il Ray Tracing, in modo da essere preparati allo spin-off di Marvel's Spider-Man con protagonista il giovane Miles Morales.

Ecco di seguito il tweet della software house che appartiene ora ai Sony PlayStation Studios:

"Marvel's Spider-Man Miles Morales su PlayStation 5 supporterà la risoluzione 4K e l'HDR. Osservate i riflessi con il Ray Tracing attivo e i miglioramenti al sistema d'illuminazione, alle ombre e ai dettagli dei modelli poligonali dei personaggi."

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul gioco, magari proprio in occasione dello showcase, vi ricordiamo che potrete seguire l'evento in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 22:00 italiane del prossimo mercoledì 16 settembre 2020.