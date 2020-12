Spider-Man Miles Morales su PS5: introdotta la modalità a 60fps con Ray Tracing

A quanto pare Insomniac Games sta continuando silenziosamente a lavorare su Marvel's Spider-Man Miles Morales per migliorarne l'ottimizzazione e tali sforzi hanno portato ad un risultato molto interessante, ovvero la possibilità di giocare a 60 fotogrammi al secondo con il Ray Tracing attivo.

Parliamo nello specifico del nuovo aggiornamento pubblicato qualche minuto fa e la cui installazione introduce una terza opzione grafica per la versione PlayStation 5 dell'esclusiva Sony. Stando alle testimonianze di chi l'ha provata, questa impostazione fa sparire qualche NPC dalle strade ma permette ai giocatori di godersi il gioco in maniera fluida e al contempo con il tanto gradito effetto grafico legato all'illuminazione. Chiunque volesse provare questa novità non deve far altro che accendere la console di nuova generazione Sony e lasciare che il gioco si aggiorni alla versione 1.007.001 tramite il download dell'update, di soli 261,9 MB. Nel caso in cui non dovesse partire il download potete sempre avviare manualmente la ricerca di nuovi aggiornamenti cliccando con il tasto Options sull'icona del gioco e selezionando l'apposita voce.

