Spider-Man Miles Morales PS5: nuovi dettagli e uno scatto con pozzanghere in Ray Tracing!

Dalle colonne di EW.com apprendiamo tutta una serie di informazioni inedite su Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 e riusciamo ad ammirare una nuova immagine in-engine che sembrerebbe suggerire uno degli ambiti in cui verrà utilizzato il Ray Tracing.

La redazione di Entertainment Weekly ha scambiato quattro chiacchiere con Brian Horton, il direttore creativo di Spider-Man Miles Morales per PS5: l'esponente di Insomniac Games ha ribadito un concetto già espresso in passato e spiegato che "si tratterà di un arco narrativo completo che avrà inizio in Spider-Man e si focalizzerà su Miles Morales, si tratta di una storia completa".

Nel corso dell'intervista concessa a EW.com, Horton ha poi specificato che il team di sviluppo di Insomniac Games sta lavorando alacremente per dotare Miles di una serie di animazioni, movimenti e abilità del tutto slegate da quelle che hanno contraddistinto l'esperienza vissuta su PS4 dagli emuli di Peter Parker.

Il direttore creativo della prossima esclusiva PS5 conferma inoltre le dimensioni più "contenute" della storia: "Quando abbiamo iniziato a crearlo ci siamo resi conto che, con uno stile di narrazione un po' più compatto, avremmo potuto raccontare una storia dal forte impatto emotivo che si sarebbe adattata molto bene a un'esperienza che avrebbe preso Spider-Man 1 e Spider-Man Miles Morales per rendere giustizia a questo personaggio".

Nell'immagine esclusiva di EW.com, invece, possiamo osservare Miles e la sua figura riflessa su di una pozzanghera, un elemento grafico collegato all'utilizzo del Ray Tracing su PS5 che, con ogni probabilità, ritroveremo anche al lancio di Marvel's Spider-Man Miles Morales a fine anno sulla console nextgen di Sony.