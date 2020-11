Spider-Man Miles Morales su PS5: il protagonista si scatena nel trailer di lancio a 4K

Ad accompagnare il trailer "Play has no limits" di PlayStation 5, il quale svela la finestra di lancio di alcune delle esclusive Sony più attese, ecco che spunta online anche il trailer di lancio di Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Nel frenetico filmato, disponibile anche a risoluzione 4K, possiamo vedere ancora una volta il buon Miles Morales in azione contro il malvagio Rhyno e i soldati della Roxxon, mostrati in occasione del reveal del gameplay del gioco targato Insomniac Games. Nel corso del video possiamo anche vedere per la prima volta Prowler, celebre personaggio che i fan dei fumetti già conoscono. Questo villain, la cui presenza è stata confermata qualche settimana fa dagli stessi sviluppatori sui social, dovrebbe essere proprio lo zio di Miles Morales (Aaron Davis) e indosserà una particolare tuta in grado di conferirgli dei poteri. Nel trailer in questione possiamo infatti vedere il nuovo personaggio sia senza la maschera che con il suo costume integrale durante un combattimento.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio del gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è fissata al prossimo 12 novembre 2020 su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. L'edizione PS5 di Miles Morales e della Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man arriveranno invece al day one della console next-gen, fissato al 19 novembre 2020.

Avete già dato un'occhiata ad alcuni dei nuovi costumi presenti in Marvel's Spider-Man Miles Morales?