Spider-Man Miles Morales per PS5 è una versione migliorata ed espansa del primo gioco

Nel corso della serata di giovedì 11 giugno, l'evento di presentazione della line-up PlayStation 5 ha presentato al pubblico il primo trailer di Marvel's Spider-Man Miles Morales: ora giunge tuttavia un'informazione molto importante.

Discorrendo con la Redazione dl The Telegraph, Simon Rutter, EVP head of European Busines presso Sony Interactive Entertainment, ha offerto alcuni ulteriori dettagli sulla produzione. Si apprende così che Marvel's Spider-Man Miles Morales rappresenta una versione migliorata ed ampliata di quanto visto in Marvel's Spider-Man sviluppato da Insomniac Games in esclusiva per PlayStation 4.

Il gioco per PlayStation 5 è stato definito da Rutter come "un'espansione ed un miglioramento del gioco precedente". La nuova offerta sarà come facilmente immaginabile, incentrata sul personaggio di Miles Morales. A questo si affiancheranno "significativi miglioramenti al gioco e all'engine, con ovviamente un dispiegamento delle principali feature e tecnologie di PlayStation 5".



Nonostante la dichiarazione non sia troppo chiara e alcuni termini utilizzati potrebbero essere fraintesi, Marvel's Spider-Man Miles Morales sembra essere un gioco stand-alone sul modello di inFAMOUS First Light e Uncharted L'Eredità Perduta, restiamo in ogni caso in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte di Sony o Insomniac Games sulla natura del progetto destinato ad accompagnare il lancio di PS5 il prossimo autunno.