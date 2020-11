Spider-Man Miles Morales: PS5 vs PS4 Pro nel nostro video confronto in 4k

Siete rimasti affascinati da Marvel's Spider-Man Miles Morales, ma non avete ancora intenzione di acquistare PlayStation 5? Non temete, perché uno dei giochi di lancio della console next-gen di Sony, in realtà, uscirà anche su PS4 e PS4 Pro! Scopriamo come si comportano le varie versioni del gioco.

Su PlayStation 5 Marvel's Spider-Man Miles Morales è, prevedibilmente, una vera e propria gioia per gli occhi. Il nuovo gioco di Insomniac Games offre ai giocatori due modalità grafiche tra cui scegliere: Performance, che esalta la fluidità per spingere il framerate a 60fps, e Fedeltà, che imposta un limite di 30fps per fare sfoggio del Ray-Tracing. Il gioco, in ogni caso, non sfigura affatto sulle console della passata generazione: nel nostro video confronto abbiamo affiancato la versione per PlayStation 4 Pro (che gira in una sola modalità a 30fps) all'edizione per PS5, per mettere in risalto le principali differenze. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Marvel's Spider-Man Miles Morales, ricordiamo, uscirà su PS4 e PlayStation 4 Pro domani 12 novembre. Per la versione next-gen dovremo attendere il lancio di PS5 fissato per il 19 novembre. Il gioco offre l'upgrade gratis e il trasferimento dei salvataggi da PS4 a PlayStation 5. Nell'attesa, potete leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales.