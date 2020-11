Spider-Man Miles Morales: Q&A e Gameplay con il doppiatore Gianandrea Muià

Per inaugurare al maglio la settimana del lancio italiano di PlayStation 5, sul canale Twitch di Everyeye abbiamo tenuto un Q%A su Marvel's Spider-Man Miles Morales in compagnia di Francesco Fossetti e del doppiatore Gianandrea Muià.

Insieme all'attore e creatore di contenuti che ha prestato la sua voce all'eroe della nuova avventura a mondo aperto di Insomniac Games, il Fossa ha risposto ai quesiti più ricorrenti tra i membri della community che attendono con impazienza di volteggiare tra i grattacieli di New York nei panni dell'allievo di Peter Parker.

Gli argomenti trattati da Francesco Fossetti e Gianandrea Muià sono stati davvero tanti, con aneddoti e informazioni sul sistema di combattimento, sulle sfide affrontate per caratterizzare Miles Morales, sull'esperienza ludica offerta dal controller DualSense e sulla narrazione che si dipana progredendo nella storia.

Vi lasciamo quindi alla replica del nostro ultimo Q&A e approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye potete leggere la recensione Spider-Man Miles Morales, con ulteriori spunti di riflessione sulla qualità e sulla ricchezza di contenuti confezionati dalle fucine digitali di Insomniac per l'uscita di PS5, fissata in Europa per il 19 novembre.