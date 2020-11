Spider-Man Miles Morales dietro le quinte: i protagonisti raccontano il gioco Insomniac

Dopo il primo Marvel's Spider-Man, il team di sviluppatori di Insomniac Games hanno fatto ritorno nel Ragnoverso per raccontare una nuova avventura ambientata tra i grattacieli di New York.

Con un lancio simultaneo su PlayStation 4 e PlayStation 5, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ha conquistato il Giappone - e non solo - qualificandosi in molti Paesi come il gioco PS5 più venduto nel corso dei primi giorni di presenza sul mercato della console Sony di nuova generazione. Nel titolo, gli appassionati dismettono i panni di Peter Parker per vestire quelli del più giovane Miles Morales, alle prese con la necessità di districarsi tra vita quotidiana, superpoteri e, ovviamente, super villain.

Per raccontare il processo di sviluppo che ha portato alla nascita di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sony e Insomniac Games hanno pubblicato un interessante dietro le quinte. Nel filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, Nadji Jeter, Griffin Pautu e Jacqueline Piol - interpreti rispettivamente di Miles Morales, Ganke Lee e Rio Morales - discutono del titolo PS4 e PS5 e raccontano la propria esperienza nel vestire i panni dei celebri personaggi dell'universo Marvel.



Per ulteriori retroscena sul gioco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate un ricco approfondimento a tema, con Q&A e gameplay in compagnia del doppiatore Gianandrea Muià.