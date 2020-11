Spider-Man Miles Morales: il ragnetto indossa Adidas Superstar

Mancano una manciata di giorni al lancio di Marvel's Spider-Man Miles Morales, eppure Insomniac Games, Sony e Marvel non hanno ancora esaurito le sorprese. Quest'oggi, le tre compagnia hanno annunciato una collaborazione con Adidas, azienda che non ha certamente bisogno di presentazioni.

Nel corso dell'avventura, con alcuni costumi selezionati, il protagonista Miles Morales indosserà delle Adidas Superstar, sia nella loro versione Low-Top che Hi-Top, con dei colori personalizzati e il logo di Spider-Man sul retro. "Sappiamo che Miles è un adolescente alla moda di Brooklyn che si è appena trasferito ad Harlem. All'inizio del gioco ha creato il suo stesso costume sulla base di una tuta sportiva, un abbigliamento per tutti i giorni che lui ama indossare. Ma non sarebbe un vero costume da Spider-Man senza un tocco di classe, e Miles aveva bisogno di alcune sneakers per completare il look".

Il modello Superstar non è stato scelto a caso, dal momento che ha da poco festeggiato il suo cinquantesimo anniversario. Come prevedibile, le Adidas Superstar personalizzate di Miles Morales verranno anche messe in vendita nella realtà, in quantità limitate. Negli Stati Uniti d'America, in Canada e in alcune regioni dell'Asia e del Pacifico verranno lanciate il 19 novembre, mentre noi europei dovremo attendere il 4 dicembre. Maggiori dettagli sono disponibili a questo indirizzo, nel frattempo potete ammirare le Adidas Superstar in-game grazie agli screenshot allegati in calce a questa notizia. Già che ci siete, date anche un'occhiata al trailer di lancio 4K di Marvel's Spider-Man Miles Morales, atteso il 12 novembre su PS4 e il 19 novembre su PS5.