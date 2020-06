Spider-Man Miles Morales non è una remastered del gioco PS4, Sony fa chiarezza

Durante la conferenza Playstation "Future of Gaming" è stato rivelato al mondo Spider-Man: Miles Morales. Sul gioco c'è un po' di confusione, perché durante la presentazione è sembrato essere un nuovo titolo in uscita su PS5, mentre un dirigente Sony ha ridimensionato le aspettative, definendolo come "un'espansione" del gioco per PS4.

Insomniac Games, la software house al lavoro sul nuovo Spider Man, ha successivamente affermato che si tratta di un gioco autonomo. Chi ha ragione? Attualmente né Sony né Insomniac hanno spiegato completamente questo dettaglio. Così Jim Ryan, amministratore delegato di PlayStation, è intervenuto recentemente sulla questione durante un'intervista a CNET: "Posso tranquillamente affermare che durante lo show non avremmo mai introdotto la prossima generazione con qualcosa di banale o fuorviante".

Sull'argomento ha voluto dire la sua anche Simon Rutter, Executive Vice President di Sony Europa, che lo ha paragonato a un'espansione che utilizza una versione aggiornata dell'originale: "All'interno del gioco sono stati apportati importanti miglioramenti al gioco e al motore, ovviamente implementando alcune delle principali tecnologie e funzionalità di PlayStation 5".

Insomma, c'è sicuramente stato un problema relativo alla comunicazione del titolo. Tuttavia, così come suggerisce Bloomberg, possiamo vedere Spider-Man: Miles Morales come un "gioco nuovo di zecca simile a Uncharted: The Lost Legacy", una sorta di espansione stand-alone del primo Spider Man approdato per PS4.