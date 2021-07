Spider-Man Miles Morales ancora più scintillante su PS5: migliorato il Ray Tracing

Nonostante il titolo sia disponibile dallo scorso novembre, e al netto della più recente pubblicazione di Ratchet & Clank Rift Apart, gli sviluppatori di Insomniac Games non si sono affatto dimenticati di Spider-Man Miles Morales, che da oggi risplende ancor di più su PlayStation 5 grazie ad una nuova patch.

Dopo aver lanciato lo scorso marzo un update che introduceva una nuova skin gratis ed un rinnovato sistema di deformazione realistica dei muscoli del nostro acrobatico personaggio, Insomniac lancia oggi un nuovo aggiornamento volto a migliorare l'aspetto tecnico dell'action-adventure.

La software house di Sony ha lavorato per incrementare ulteriormente la qualità dei riflessi del Ray Tracing che possiamo apprezzare quando giochiamo in modalità Performance RT. Una gradita novità che permetterà di godere di un comparto grafico ancora più scintillante sull'ammiraglia del colosso nipponico.

Tra le patch notes dell'update 1.10 vengono inoltre elencati altri cambiamenti, ma si tratta perlopiù di novità di minor rilievo. Nello specifico, parliamo di fix volti a migliorare la stabilità e fluidità generale di gioco e a correggere alcuni problemi riscontrati con l'effetto del motion blur e con i pedoni che popolano le strade di New York City.

Marvel's Spider-Man Miles Morale è stato un vero successo per Sony: il titolo di Insomniac è riuscito a vendere negli USA più di The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima.