Spider-Man Miles Morales: Spider-Stufa apparirà nel sequel di Un Nuovo Universo?

Vi ricordate di Spider-Stufa? Se ci seguite abitualmente, siamo sicuri di sì! In Marvel's Spider-Man Miles Morales c'è uno strambo glitch che di tanto in tanto scambia il modello poligonale del protagonista con quello di un oggetto a caso della Grande Mela.

Lo scorso weekend vi abbiamo mostrato uno degli "swap" più esilaranti in assoluto, che ha trasformato Miles nel più improbabile degli eroi... una stufa a fungo! Sì, stiamo parlando proprio di uno di quegli oggetti che vengono utilizzati per riscaldare grandi ambienti, anche all'aperto. Ebbene, Spider-Stufa è diventato una vera e propria celebrità, talmente famosa da essere notata anche da Phil Lord, produttor e sceneggiatore di Spider-Man: Un Nuovo Universo, vincitore del premio per il miglior film d'animazione agli Oscar 2019. Ebbene, a Lord è piaciuto così tanto Spider-Stufa che gli è venuta voglia di inserirlo nel seguito del film, che si trova attualmente in produzione. Nell'apprendere del suo desiderio, Insomniac Games lo ha descritto come "tanto imbarazzante quanto commovente".

Non sappiamo se Spider-Stufa finirà davvero nel seguito di Into the Spider-Verse, ma siamo sicuri che Lord e il suo team sono perfettamente capaci di trovare un modo di infilarcelo, anche come un semplice Easter egg: Spider-Man Un Nuovo Universo trabocca di riferimenti e citazioni - anche al mondo videoludico - e qualcosa ci dice che il seguito non sarà da meno.