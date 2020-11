Spider-Man Miles Morales: Spider-Stufa è qui grazie ad un glitch!

Spider-Mattone? C'è. Spider-Bidone? Pure. Spider-Stufa? Ora abbiamo anche questo! Lo swap glitch di Marvel's Spider-Man Miles Morales continua a generare ilarità tra i giocatori, che non possono fare a meno di ridere ogni qualvolta il loro amichevole ragnetto di quartiere si trasforma in un improbabile oggetto.

C'è uno strano ed esilarante glitch in Marvel's Spider-Man Miles Morales che scambia il dettagliatissimo modello del protagonista con un oggetto qualsiasi. Potete quindi immaginare lo stupore di DoctorCuriosity, un utente di Twitter, quando ha visto il suo ragnetto venire sostituito da... una stufa a fungo, una di quelle che vengono utilizzate per riscaldare ambienti pubblici o le grandi sale dei locali. Dopotutto, nella New York di Miles Morales siamo in pieno inverno, e si gela da morire. Nel video allegato in questa notizia potete vedere la stufa a fungo saltellare, sparare ragnatele e oscillare tra i palazzi, mentre il giocatore si sbellica dalle risate e canta in sottofondo una rivisitazione della nota canzone dell'Uomo Ragno, riadattata per l'occasione in "Spider-Lamp".

Non è ancora chiaro da cosa è scatenato il glitch, fatto sta che non è ancora stato risolto. Nel commentare il video di Spider-Stufa, Insomniac Games si è limitato a descriverlo come "tanto imbarazzante quanto commovente". È molto probabile che negli uffici californiani dello studio stiano già lavorando ad una soluzione che potrebbe arrivare con uno dei prossimi aggiornamento, anche se alcuni giocatori stanno chiedendo ad Insomniac di lasciare il glitch nel gioco. Qualcuno di voi si è imbattuto in questo glitch? In cosa vi siete trasformati?