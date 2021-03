Spider-Man Miles Morales in testa alla classifica UK grazie ai restock frequenti di PS5

Spider-Man Miles Morales si è piazzato in testa alla classifica software UK per la prima volta sin dal lancio avvenuto lo scorso novembre. L'action-adventure di Insomniac Games ha beneficiato dei restock più frequenti di PlayStation 5 avvenuti nel corso delle ultime settimane.

Le vendite dell'edizione fisica di Miles Morales sono aumentate del 35% nel momento in cui PS5 è tornata nei negozi britannici. Stando al report di GamesIndustry.biz, i restock della console Sony sono aumentati sensibilmente tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Nonostante questo, continuano a verificarsi sistematicamente i sold-out della piattaforma non appena torna disponibile presso qualche rivenditore.

Ci sono anche altri titoli che hanno tratto beneficio dall'arrivo di nuove scorte di PS5, e tra questi troviamo Immortal: Fenyx Rising, che ha visto le sue vendite crescere del 52% conquistando così il 14° posto in classifica. Discorso similare si può applicare anche a Mortal Kombat 11 Ultimate, che ha venduto addirittura il 203% in più tornando in top 40, più precisamente al 18° piazzamento.

Il successo di Spider-Man Miles Morales fa sì che Super Mario 3D World + Bowser's Fury scenda dal trono dopo diverse settimane in cima alla classifica, con i suoi numeri di vendita diminuiti del 15% nel corso dell'ultima settimana. Nonostante ciò, i giochi Switch continuano ad essere presenti in modo massiccio nella top 10 grazie a nomi come Animal Crossing: New Horizons (3), Mario Kart 8: Deluxe (4), e Minecraft in versione Switch (5). Tutto questo, ovviamente, nell'attesa che Monster Hunter Rise faccia il suo debutto il 23 marzo. Se interessati a consultare la top 10 UK vi rimandiamo al collegamento che trovate in calce alla notizia.