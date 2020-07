Quello di Spider-Man Miles Morales è il trailer più visto tra i giochi PS5

In contemporanea con il reveal dei giochi di PlayStation 5, Sony ha caricato sul proprio canale ufficiale YouTube tutti i trailer dedicati ai titoli esclusivi e a quelli di terze parti, le cui visualizzazioni ci hanno permesso di scoprire quale di loro è il più atteso dai giocatori di tutto il mondo: Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Se escludiamo infatti il filmati che mostrano l'hardware di PlayStation 5, il quale ha raggiunto un quantitativo di visualizzazioni davvero altissimo, il trailer d'annuncio del nuovo spin-off del gioco Insomniac riesce persino a giocarsela con il "Future of Gaming Show" grazie alle più di 13 milioni di visualizzazioni. In maniera quasi inaspettata, il gioco con protagonista Miles Morales ha superato insieme ad Horizon Forbidden West il numero di visualizzazioni raggiunte dal filmato del DualSense, il controller di cui si è parlato proprio qualche giorno fa grazie all'hands on di Geoff Keighley.

Ecco di seguito i trailer dedicati a PS5 più visti sul canale ufficiale PlayStation:

PlayStation 5 Hardware Reveal Trailer - 28 milioni di visualizzazioni

PS5: The Future of Gaming Show (versione inglese) - 13 milioni di visualizzazioni

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Announcement Trailer PS5 - 13 milioni di visualizzazioni

Horizon Forbidden Wes Announcement Trailer PS5 - 7 milioni di visualizzazioni

Gran Turismo 7 Announcement Trailer PS5 - quasi 6 milioni di visualizzazioni

DualSense Wireless Controller Video - 4,3 milioni di visualizzazioni

Ratchet & Clank Rift Apart Announcement Trailer PS5 - 3,7 milioni di visualizzazioni

Demon's Souls Remake Announcement Trailer PS5 - 2,8 milioni di visualizzazioni

In attesa di scoprire nuove info sull'esclusiva PS5, vi ricordiamo che un leak inascoltato del 2019 svela contenuti e gameplay di Spider-Man Miles Morales.