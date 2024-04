Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition: due giochi AL PREZZO di uno!

Meno di 50€ per una Ultimate Edition davvero interessante. L'offerta a tempo che in questo momento sta coinvolgendo l'avventura che vede Miles Morales protagonista è di quelle da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo.

In primis perché vi permette di risparmiare ben il 38% dal prezzo di listino originale, fissato ai canonici 80,99€. Non da meno il taglio l'ulteriore taglio dal prezzo più basso dell'ultimo periodo, che vi farà risparmiare un altro 29%. La versione attualmente in sconto è la Ultimate Edition per PlayStation 5, che contiene al suo interno sia lo spin-off con Miles Morales protagonista, sia il primo incredibile Marvel's Spider-Man, uscito nel 2018 su PlayStation 4 e, ovviamente, disponibile per l'occasione nella versione per PlayStation 5 rimasterizzata.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Come specificato nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales, il gioco va ad approfondire in modo eccellente un personaggio che abbiamo imparato a conoscere nel 2018 anche grazie alla sua controparte cinematografica, in quel capolavoro di Spider-Man Into the Spider-Verse. A tal proposito, probabilmente il terzo capitolo della saga cinematografica, Spider-Man Beyond the Spider-Verse uscirà prima del previsto.

Per il resto, lo spin-off vi terrà incollati per diverse ore riportandovi in una New York agghindata per le festività natalizie. Il vero fulcro di questa Ultimate Edition è però la possibilità di portarsi a casa non uno, ma ben due giochi al prezzo di uno. Un affare che oggi è ancora più succulento grazie all'offerta a tempo di Amazon.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!