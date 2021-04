Spider-Man Miles Morales ha venduto più di The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima

Gli americani non sanno resistere al fascino del ragnetto, indipendentemente da colui che si cela dietro la maschera. A quanto pare, nonostante la sua natura di spin-off dalle ambizioni contenute, Marvel's Spider-Man Miles Morales sta riscuotendo un grande successo negli Stati Uniti d'America, superiore a quello di altre blasonate esclusive Sony.

Nonostante sia uscito lo scorso novembre, negli USA Marvel's Spider-Man Miles Morales ha già superato gli incassi di esclusive del calibro di The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima, lanciati sul mercato rispettivamente a giugno e luglio 2020. Il risultato diventa ancor più impressionante se consideriamo che lo spin-off di Spider-Man ha un prezzo di listino pari a 49,99 dollari, contro i 69,99 dollari degli altri due. È anche giusto far notare che Miles Morales è uscito contemporaneamente su PS4 e PS5, mentre The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima sono stati lanciati su PlayStation 4, e solo il secondo ha già ricevuto una patch per la console next-gen.

Il notevole risultato di Marvel's Spider-Man è stato estrapolato dalla classifica degli incassi in USA degli ultimi 12 mesi (da aprile 2020 a marzo 2021), dominata da Call of Duty Black Ops Cold War. Il ragnetto occupa la quinta posizione, mentre The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima sono settimo e ottavo (potete consultarla anche voi in calce a questa notizia). Prima di salutarvi, segnaliamo che con le vendite di marzo 2021 PS5 si è imposta come la console più venduta di sempre nei primi 5 mesi di commercializzazione in USA.