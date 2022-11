Spider-Man Miles Morales: la versione PS5 è superiore a quella PC in alcuni aspetti

Marvel's Spider-Man Miles Morales è appena approdato su PC e il canale YouTube specializzato ElAnalistaDeBits non ha resistito alla tentazione di un bel video-confronto con la grafica della versione PlayStation 5. Scopriamo assieme le principali differenze di natura tecnica tra le due edizioni dell'open world supereroistico di Insomniac Games.

La presentazione grafica della versione PC dipende chiaramente dall'hardware montato sotto al cofano. Per questa video comparativa, ElAnalistaDeBits ha utilizzato un processore Intel i9 12900K, 32 GB di memoria RAM DDR5 e, al bisogno, le schede video NVIDIA RTX 3080 e 4080. Per prima cosa, l'esperto fa notare che su PC Marvel's Spider-Man Miles Morales impiega il ray tracing sia sui riflessi che sulle ombre, laddove invece PS5 lo fa solo con i riflessi. Ne risultano, su PC, una migliore occlusione ambientale in alcune aree e ombre potenziate sulla lunga distanza. C'è da dire, in ogni caso, che attualmente su PC i riflessi ray tracing presentano dei problemi su diverse texture, probabilmente a causa di un bug destinato ad essere risolto.

Nonostante sulla carta il PC abbia potenzialità tecniche più elevate, la versione PS5 primeggia in diversi campi. ElAnalistaDeBits fa notare che la console di Sony offre una vegetazione di qualità superiore, una distanza di visualizzazione maggiore e tempi di caricamenti considerevolmente più rapidi. Le performance su PC, inoltre, non risultano essere pienamente soddisfacenti al momento. L'impressione, dunque, è che la nuova edizione di Marvel's Spider-Man Miles Morales abbia bisogno di qualche intervento post-lancio per dimostrare appieno il suo valore. Nonostante ciò, su Steam gode di una valutazione Estremamente Positiva.