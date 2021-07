Spider-Man Miles Morales e Vertical Game Photography: la gallery di Bonora live su Twitch

Appassionati di Spider-Man e fotografia digitale, non prendete appuntamenti per le 17:00 di oggi 6 luglio: Cristiano Bonora, responsabile del progetto Vertical Game Photography e già frequentatore abituale delle nostre trasmissioni, sarà in diretta sul canale Twitch di Everyeye per presentare la sua nuova galleria.

Il fotografo virtuale si è aggirato per la New York di Spider-Man Remastered e Spider-Man Miles Morales su PlayStation 5 per immortalare personaggi e luoghi con il suo inconfondibile stile, prediligendo scatti in formato verticale realizzati con la modalità foto integrata nei giochi, rigorosamente non manipolati. Bonora si limita ad effettuare alcune ottimizzazioni relative alla luminosità, al contrasto e alla saturazione, e null'altro.

La presentazione della nuova galleria è fissata alle 17:00 di oggi 6 luglio sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi. Vi consigliamo anche di attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi per essere avvisati all'inizio di ogni diretta. Se volete supportarci, potete farlo abbonandovi gratis al canale Twitch di Everyeye.it grazie ad Amazon Prime. In quanto abbonati avrete accesso ai VOD (Video on Demand) alla fine della trasmissione, vedere le dirette senza pubblicità e potrete entrare nei canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye.

Nell'attesa, godetevi le precedenti gallery di Vertical Game Photography - dedicate a giochi come The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e Death Stranding - dirigendovi sul sito ufficiale dell'iniziativa. In calce trovate invece un assaggio della nuova raccolta dedicata a Spider-Man.