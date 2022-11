Spider-Man Miles Morales volteggia in video su PC: Nixxes svela i segreti del porting

Dalle colonne del PlayStation Blog, i ragazzi di Nixxes Software celebrano l'uscita di Marvel's Spider-Man Miles Morales su PC discutendo del lavoro svolto su PC per evolvere, arricchire e migliorare l'avventura open world di Insomniac Games lanciata in coincidenza dell'arrivo sul mercato di PlayStation 5.

La software house occupatasi di questo importante porting spiega che la "configurabilità e la personalizzazione sono due aspetti fondamentali dei videogiochi PC. Noi di Nixxes volevamo assicurarci che il gioco fosse divertente e fruibile su un'ampia gamma di sistemi, dai PC portatili fino alle configurazioni di fascia alta che presentano GPU di ultima generazione e monitor ultrawide".

L'altro aspetto curato con particolare attenzione da Nixxes è stato il supporto alla più ampia gamma di "opzioni di input. Se ti interessa giocare con un controller, ci sono tantissime opzioni a tua disposizione in Spider-Man Miles Morales su PC. Puoi utilizzare il DualSense di PS5 con una connessione USB cablata per goderti l'esperienza completa del controller. Ma supportiamo una rosa molto ampia di dispositivi, con innumerevoli opzioni di rimappatura con Steam Input. Il gioco, ovviamente, è giocabile anche con mouse e tastiera attraverso uno schema di comandi ad-hoc".

Non meno importanti sono poi gli interventi compiuti da Nixxes Software per sfruttare le ultime tecnologie in ambito PC gaming, anche qui con una pletora di opzioni e caratteristiche personalizzabili come i preset di qualità, le opzioni per l'attivazione del Ray Tracing nella gestione di riflessi e ombre o l'utilizzo di upscaler avanzati come NVIDIA DLSS 3.

