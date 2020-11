Spider-Man Miles Morales x Into the Spider Verse: il video fan made conquista Insomniac

Gli sviluppatori di Insomniac Games celebrano sui social l'incredibile lavoro compiuto da un fan dell'Uomo Ragno con il video di Spider-Man Miles Morales x Into the Spider Verse.

A firmare il progetto è Much118x, il creatore di contenuti che ha saputo guadagnare visibilità internazionale nei mesi scorsi con un video sulle splendide animazioni di The Last of Us 2. A detta degli stessi ragazzi di Insomniac, l'autore di questo filmato ha compiuto un lavoro sensazionale nel riuscire a fondere l'esperienza ludica di Spider-Man Miles Morales con l'estetica e le frizzanti atmosfere di Un Nuovo Universo.

Per riuscire nella sua impresa, Much118x ha tratto ispirazione dagli strumenti della Photo Mode di Spider-Man Miles Morales e dalla colonna sonora del film di animazione per volteggiare tra i grattacieli di New York indossando la Vibe the Verse Suit sulle note di "What's Up Danger" di Blackway & Black Caviar.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo video, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate già la nostra recensione di Spider-Man Miles Morales al debutto su PS5, in attesa che l'avventura a mondo aperto sia finalmente disponibile anche in Europa dal 19 novembre.