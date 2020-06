Spider-Man Morales è gioco standalone o una espansione? Jim Ryan chiarisce la situazione

La presentazione di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 non è stata troppo chiara e nelle ore successive al reveal abbiamo faticato non poco a capire se il gioco sarà un titolo standalone oppure una espansione per Marvel's Spider-Man, tra smentite e conferme da parte di vari insider. Adesso arriva un chiarimento da parte di Jim Ryan.

Il CEO di PlayStation si scusa per i malintesi e chiarisce che "sicuramente non avremmo aperto uno show next-gen ad alto impatto con qualcosa di ingannevole per i consumatori" confermando ulteriormente la natura standalone del gioco, che non sarà dunque una espansione per Marvel's Spider-Man Remastered, bensì un progetto sullo stile di inFAMOUS First Light e Uncharted L'Eredità Perduta.

Insomniac Games ha confermato queste parole su Twitter definendo chiaramente Marvel's Spider-Man Miles Morales "un videogioco standalone" e confermando che presto arriveranno ulteriori novità a riguardo. Il nuovo videogioco di Spider-Man dovrebbe uscire a fine anno e accompagnare il lancio di PlayStation 5 sul mercato, anche in questo caso però non è chiaro se Sony abbia in cantiere anche una versione per PS4 e PS4 PRO o se il gioco sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Next-Gen.