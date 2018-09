Spider-Man: nessun downgrade per Digital Foundry, il gioco è migliorato dall'E3 2017

Nei giorni scorsi si è scatenata una polemica per la quale Insomniac Games è stata accusata di aver effettuato un downgrade del comparto grafico di Spider-Man, la nuova esclusiva per PlayStation 4 in dirittura d'arrivo il 7 settembre.

La palla è quindi passata a Digital Foundry, ritenuta dalla community dei giocatori una delle fonti più affidabili quando si tratta di analisi tecniche dei videogiochi. Gli esperti britannici hanno potuto mettere le mani sul gioco di Insomniac nella sua versione finale, con tanto di patch del day one. Stando a quanto emerso, il gioco non solo non avrebbe subito alcun downgrade, ma sarebbe addirittura stato migliorato nel suo lato tecnico.

Rispetto alle build mostrate in precedenza, infatti, il titolo gira ad una risoluzione dinamica superiore su PlayStation 4 Pro (da 3456×1944p a 2560×1368p con media di 2816×1584p), raggiunta tramite la tecnica del temporal injection, preferita al checkerboard rendering. Inoltre, nelle fasi di gioco si segnala una presenza più folta del traffico cittadino e dei pedoni, la possibilità di intravedere gli interni degli edifici tramite le finestre, un più rifinito sistema di illuminazione, e degli shader più realistici applicati sulla tuta di Spider-Man.



Per quanto riguarda la puddlegate, la polemica legata alle pozzanghere mostrate nell'immagine che ha scatenato le critiche di questi giorni, i responsabili di Digital Foundry si dicono convinti che la tecnica utilizzata dall'E3 2017 ad oggi non sia di fatto cambiata. La differenza consisterebbe nel fatto che la pozzanghera in questione sia stata rielaborata in modo automatizzato rispetto all'immagine originale, presentando quindi un aspetto più generico. Il cambiamento - continua l'analisi - è stato attuato dal momento che gli sviluppatori non potevano realisticamente curare nel dettaglio ogni singola pozzanghera presente nel gioco (cosa più fattibile, invece, per una presentazione realizzata ad hoc).

Spider-Man uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il 7 settembre. Sulle nostre pagine trovate la Video Recensione del nuovo gioco di Insomniac Games.