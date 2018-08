Spider-Man: New Game+, difficoltà Ultimate e Photo Mode con la patch del day one?

Ci avviciniamo sempre più al 7 settembre, giorno nel quale l'attesissimo Marvel's Spider-Man di Insomniac Games farà finalmente il suo debutto su PlayStation 4. Sappiamo per certo che il gioco riceverà una patch del day one, e un leak emerso nelle scorse ore sembrerebbe aver svelato i contenuti che porterà l'update.

Lo YouTuber Evan Filarca, al capo del profilo Twitter Spidey Squad (gruppo specializzato su Spider-Man), ha dichiarato di aver ricevuto una copia review del goco di Insomniac Games. Come spesso accade in questi casi, sono stati condivisi anche i dettagli della day one patch del gioco. Filarca ha diffuso le informazioni sul suo canale YouTube, rivelando che Spider-Man riceverà alcuni interessanti contenuti grazie all'aggiornamento. Ve li riportiamo di seguito:

New Game+ e la difficoltà " Ultimate ";

e la difficoltà " "; Pulizia del codice di gioco e risoluzione di alcuni bug minori;

Photo mode, inclusa la possibilità di aggiungere cornici e buffi sticker.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 7 settembre 2018. Nelle scorse ore, Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno pubblicato due nuovi video per l'attesa esclusiva. Di recente è stato inoltre annunciata la data di lancio del DLC La città che non dorme mai. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima per tutti gli altri dettagli sul gioco.